По индексу науки и инноваций Беларусь занимает 28-е место в списке из более чем 150 стран

Белорусская наука полностью интегрирована в мировое научное сообщество. По индексу науки и инноваций наша страна занимает 28-е место в списке из более чем 150 стран. Об этом во время Международной научной конференции молодых ученых, которая проходит в Минске, рассказал председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси.

Сегодня в стране создана полная система мер по поддержке талантливой и одаренной молодежи. Более 30 % исследователей в НАН - это молодые ученые в возрасте до 35 лет. Среди них аспиранты, магистранты и кандидаты наук.