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По индексу науки и инноваций Беларусь занимает 28-е место в списке из более чем 150 стран
Белорусская наука полностью интегрирована в мировое научное сообщество. По индексу науки и инноваций наша страна занимает 28-е место в списке из более чем 150 стран. Об этом во время Международной научной конференции молодых ученых, которая проходит в Минске, рассказал председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси.
Сегодня в стране создана полная система мер по поддержке талантливой и одаренной молодежи. Более 30 % исследователей в НАН - это молодые ученые в возрасте до 35 лет. Среди них аспиранты, магистранты и кандидаты наук.
Кроме этого, у белорусских ученых есть и разработки агропромышленных и промышленных технологий, связанных с Индустрией 4.0, а также роботизированные комплексы, беспилотный транспорт. К слову, в эти дни в Академии наук собралось около 250 молодых исследователей, среди них ученые, представители вузов, ссузов, школьники, а также гости из России, Казахстана, Азербайджана, Армении.
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