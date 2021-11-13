По информации Польши и Литвы, границу за ночь пересекли около 700 человек

Сегодня за ночь, по информации Польши и Литвы, границу пересекли около 700 человек. Тем временем в лагере беженцев продолжается установка больших палаток для оказания помощи. Их будет 3. Также людям привезли дрова, сегодня они как никогда нуждаются в тепле. Обстановка по-прежнему непростая. Но белорусская сторона делает все, чтобы организовать здесь порядок и накормить всех мигрантов.