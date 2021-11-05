По инициативе А. Исаченко для учащихся Марьиногорского аграрно-технического колледжа была организована экскурсия по заводу "БЕЛДЖИ"

С работой производственных цехов автомобильного завода "БЕЛДЖИ" сегодня ознакомились учащиеся Марьиногорского аграрно-технического колледжа. Экскурсию четверо минчан для ребят организовали по инициативе заместителя председателя Совета Республики Анатолия Исаченко. Учебное учреждение находится под шефством вице-спикера верхней палаты парламента, поэтому встречи с ребятами уже становятся традицией. Учащиеся ознакомились с выпускаемой продукцией завода и узнали, как строится организация труда на потенциальном рабочем месте.