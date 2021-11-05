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По инициативе А. Исаченко для учащихся Марьиногорского аграрно-технического колледжа была организована экскурсия по заводу "БЕЛДЖИ"

С работой производственных цехов автомобильного завода "БЕЛДЖИ" сегодня ознакомились учащиеся Марьиногорского аграрно-технического колледжа. Экскурсию четверо минчан для ребят организовали по инициативе заместителя председателя Совета Республики Анатолия Исаченко. Учебное учреждение находится под шефством вице-спикера верхней палаты парламента, поэтому встречи с ребятами уже становятся традицией. Учащиеся ознакомились с выпускаемой продукцией завода и узнали, как строится организация труда на потенциальном рабочем месте.

Анжелика Смоляк, замдиректора Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа им. В.Е. Лобанка:

Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Марьиногорский аграрно-технический колледж ежегодно выпускает около 200 специалистов для сельскохозяйственной сферы. Это техники-механики, ремонтники, электрики и агрономы.

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