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По инициативе А. Исаченко для учащихся Марьиногорского аграрно-технического колледжа была организована экскурсия по заводу "БЕЛДЖИ"
С работой производственных цехов автомобильного завода "БЕЛДЖИ" сегодня ознакомились учащиеся Марьиногорского аграрно-технического колледжа. Экскурсию четверо минчан для ребят организовали по инициативе заместителя председателя Совета Республики Анатолия Исаченко. Учебное учреждение находится под шефством вице-спикера верхней палаты парламента, поэтому встречи с ребятами уже становятся традицией. Учащиеся ознакомились с выпускаемой продукцией завода и узнали, как строится организация труда на потенциальном рабочем месте.
Анжелика Смоляк, замдиректора Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа им. В.Е. Лобанка:
Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Марьиногорский аграрно-технический колледж ежегодно выпускает около 200 специалистов для сельскохозяйственной сферы. Это техники-механики, ремонтники, электрики и агрономы.
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