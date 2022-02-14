По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Виктора Хренина и Алексея Резникова

Сегодня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Беларуси с министром обороны Украины. Во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся болевые точки, а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе. Виктор Хренин отметил, что народ Украины был и будет для Беларуси братским народом. Наша страна не является инициатором напряженности в отношениях с Украиной. В свою очередьАлексей Резников выступил за возобновление сотрудничества между двумя странами, а также активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия. Как отметили в Минобороны Беларуси, беседа состоялась для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе.