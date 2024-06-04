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По итогам 2023 года Национальный аэропорт Минск признали лучшим в СНГ
Национальный аэропорт Минск победил в конкурсе "Лучший аэропорт года" по итогам работы за 2023 год, сообщает БЕЛТА.
Конкурс среди авиагаваней стран СНГ ежегодно проводится Ассоциацией "Аэропорт" гражданской авиации стран-участниц СНГ, членом которой минский аэропорт является с 1997 года.
В Москве состоялось годовое отчетное собрание членов ассоциации, на котором были подведены итоги деятельности за 2023 год. Состоялось также награждение лауреатов конкурса "Лучший аэропорт года". В ходе церемонии награждения минский аэропорт был удостоен почетной грамоты ассоциации и кубка "Лучший аэропорт СНГ" за 2023 год.
Ассоциация "Аэропорт" гражданской авиации образована 18 декабря 1990 года. Она является негосударственной, некоммерческой организацией, которая была создана для координации деятельности ее членов, расширения их деловых возможностей, представления и защиты их интересов.
Фото: БЕЛТА
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