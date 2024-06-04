По итогам 2023 года Национальный аэропорт Минск признали лучшим в СНГ

Национальный аэропорт Минск победил в конкурсе "Лучший аэропорт года" по итогам работы за 2023 год, сообщает БЕЛТА .



Конкурс среди авиагаваней стран СНГ ежегодно проводится Ассоциацией "Аэропорт" гражданской авиации стран-участниц СНГ, членом которой минский аэропорт является с 1997 года.



В Москве состоялось годовое отчетное собрание членов ассоциации, на котором были подведены итоги деятельности за 2023 год. Состоялось также награждение лауреатов конкурса "Лучший аэропорт года". В ходе церемонии награждения минский аэропорт был удостоен почетной грамоты ассоциации и кубка "Лучший аэропорт СНГ" за 2023 год.

