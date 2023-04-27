По итогам Ассамблеи утверждена Национальная платформа бизнеса Беларуси

Сегодня диалог бизнеса власти вышел на новый уровень, так как мы видим, что санкции нас не сломали и не сломают дальше. Потому что мы предлагаем те меры по повышению конкурентоспособности, вот именно 61 пункт, по дальнейшей либерализации видения бизнеса.

Андрей Копыток, председатель высшего координационного совета Союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства"

