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По итогам Ассамблеи утверждена Национальная платформа бизнеса Беларуси

Площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти. Минск сегодня принимал ХХ Ассамблею деловых кругов Беларуси. Форум собрал предпринимателей и представителей госорганов. Участники обсуждали стратегию дальнейшего развития частного сектора экономики. Акцент - на стимулирование деловой инициативы в регионах. По итогам Ассамблеи утверждена Национальная платформа бизнеса Беларуси.

Сегодня диалог бизнеса власти вышел на новый уровень, так как мы видим, что санкции нас не сломали и не сломают дальше. Потому что мы предлагаем те меры по повышению конкурентоспособности, вот именно 61 пункт, по дальнейшей либерализации видения бизнеса.
Андрей Копыток, председатель высшего координационного совета Союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства"
Конечно, власть всегда должна обращать внимание на бизнес-структуры. Но хочу отметить, что бизнес-структуры не должны забывать, что они должны нести социальную ответственность перед народом и тоже идти в ногу со временем и всегда подставлять плечо, если надо в каких-то моментах.
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

В рамках Ассамблеи наградили и победителей конкурса "Лучший город, район и область" для бизнеса. Так, самым успешным областным центром стал Гомель. Среди регионов наивысшие показатели у Брестской и Гродненской областей.

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