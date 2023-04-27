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По итогам Ассамблеи утверждена Национальная платформа бизнеса Беларуси
Площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти. Минск сегодня принимал ХХ Ассамблею деловых кругов Беларуси. Форум собрал предпринимателей и представителей госорганов. Участники обсуждали стратегию дальнейшего развития частного сектора экономики. Акцент - на стимулирование деловой инициативы в регионах. По итогам Ассамблеи утверждена Национальная платформа бизнеса Беларуси.
Сегодня диалог бизнеса власти вышел на новый уровень, так как мы видим, что санкции нас не сломали и не сломают дальше. Потому что мы предлагаем те меры по повышению конкурентоспособности, вот именно 61 пункт, по дальнейшей либерализации видения бизнеса.
Конечно, власть всегда должна обращать внимание на бизнес-структуры. Но хочу отметить, что бизнес-структуры не должны забывать, что они должны нести социальную ответственность перед народом и тоже идти в ногу со временем и всегда подставлять плечо, если надо в каких-то моментах.
В рамках Ассамблеи наградили и победителей конкурса "Лучший город, район и область" для бизнеса. Так, самым успешным областным центром стал Гомель. Среди регионов наивысшие показатели у Брестской и Гродненской областей.
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