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По итогам I квартала уровень подростковой преступности сократился на 9,5 %
В Беларуси отмечается снижение подростковой преступности. Об этом сообщил вице-премьер Игорь Петришенко на плановом заседании национальной комиссии по правам ребенка. Сейчас в стране выстроена системная работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Однако необходимо сосредоточить особое внимание как на предупреждении преступного поведения детей, воспитательном процессе, так и на традиционных семейных ценностях.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:Положительные тенденции наблюдаются. По итогам текущего года уровень преступности в подростковой среде снизился на 9,5 %, и что самое важное - примерно на 30 % снизился уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений.
Игорь Петришенко добавил, что абсолютные цифры по этим показателям еще высоки. Причина каждого такого случая - невнимание либо несвоевременное оказание помощи несовершеннолетнему со стороны взрослых.
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