По итогам I квартала уровень подростковой преступности сократился на 9,5 %

В Беларуси отмечается снижение подростковой преступности. Об этом сообщил вице-премьер Игорь Петришенко на плановом заседании национальной комиссии по правам ребенка. Сейчас в стране выстроена системная работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Однако необходимо сосредоточить особое внимание как на предупреждении преступного поведения детей, воспитательном процессе, так и на традиционных семейных ценностях.