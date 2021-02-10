По каким правилам ближайшие пять лет будет развиваться рынок труда в Беларуси

Завтра стартует Всебелорусское народное собрание. Оно уже стало доброй традицией и одним из фундаментальных институтов белорусской государственности. Народный диалог даст ответы на вопросы, как будет развиваться Беларусь.



Подготовка кадров, разные формы занятости населения, а также квотирование рабочих мест для людей с инвалидностью – по таким правилам ближайшие пять лет будет развиваться рынок труда в Беларуси. Все это прописано в проекте Программы социально-экономического развития. Кроме этого, уровень безработицы не должен превысить 4,2 %. Увеличится и заработная зарплата.



Андрей Лобович, первый замминистра труда и социальной защиты Беларуси: "То, что касается низкооплачиваемых категорий работников, то здесь их уровень оплаты труда мы будем регулировать через установление размера минимальной заработной платы. В этой пятилетке мы используем новый подход по установлению минимальной заработной платы, который привязан в процентах к уровню средней заработной платы по стране – не ниже 30 %. То, что касается бюджетного сектора, в рамках поручения Главы государства, по оплате труда врачей и педагогических работников, по увеличению их зарплаты в два раза к 2025 году, правительством выработана стратегия. По выходу на эти параметры к 2025 году".



Также будут внедряться и новые профстандарты, развиваться ресурсные центры по наиболее востребованным специальностям на рынке труда.



