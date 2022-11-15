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По каким специальностям в Беларуси можно будет получить высшее образование в сокращенный срок

По каким специальностям в Беларуси можно будет получить высшее образование в сокращенный срок

В Беларуси высшее образование по 139 специальностям можно будет получить в сокращенный срок, такая информация появилась на Национальном правовом интернет-портале.

Министерство образования 1 ноября приняло постановление №412 "О получении высшего образования в сокращенный срок". Правовой акт устанавливает перечень специальностей среднего специального образования, соответствующих специальностям образовательной программы бакалавриата или непрерывной образовательной программы высшего образования, для получения высшего образования в сокращенный срок. В перечень, в частности, включены:

  • дошкольное образование;
  • начальное образование;
  • издательское дело;
  • хореографическое искусство;
  • маркетинг;
  • правоведение;
  • геодезия;
  • лесное хозяйство;
  • сестринское дело;
  • предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
  • почтовая связь;
  • разработка месторождений полезных ископаемых;
  • архитектура;
  • ветеринарная медицина;
  • фармация.

Всего 139 наименований. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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