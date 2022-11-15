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По каким специальностям в Беларуси можно будет получить высшее образование в сокращенный срок
В Беларуси высшее образование по 139 специальностям можно будет получить в сокращенный срок, такая информация появилась на Национальном правовом интернет-портале.
Министерство образования 1 ноября приняло постановление №412 "О получении высшего образования в сокращенный срок". Правовой акт устанавливает перечень специальностей среднего специального образования, соответствующих специальностям образовательной программы бакалавриата или непрерывной образовательной программы высшего образования, для получения высшего образования в сокращенный срок. В перечень, в частности, включены:
- дошкольное образование;
- начальное образование;
- издательское дело;
- хореографическое искусство;
- маркетинг;
- правоведение;
- геодезия;
- лесное хозяйство;
- сестринское дело;
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- почтовая связь;
- разработка месторождений полезных ископаемых;
- архитектура;
- ветеринарная медицина;
- фармация.
Всего 139 наименований. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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