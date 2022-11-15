По каким специальностям в Беларуси можно будет получить высшее образование в сокращенный срок

В Беларуси высшее образование по 139 специальностям можно будет получить в сокращенный срок, такая информация появилась на Национальном правовом интернет-портале.



Министерство образования 1 ноября приняло постановление №412 "О получении высшего образования в сокращенный срок". Правовой акт устанавливает перечень специальностей среднего специального образования, соответствующих специальностям образовательной программы бакалавриата или непрерывной образовательной программы высшего образования, для получения высшего образования в сокращенный срок. В перечень, в частности, включены:



