О высоких технологиях и уникальных операциях в белорусской медицине

Беларусь одна из немногих стран мира, где в период пандемии не отказались от оказания высокотехнологичной помощи населению. Объемы не сократили, по некоторым направлениям удалось прирасти - кардиология, нейрохирургия. Уникальные операции проводили не только взрослым, детей наши хирурги оперировали даже за пределами страны. Да и по количеству трансплантаций Беларусь не потеряла лидерство на постсоветском пространстве и опережает многие европейские страны. О высоких технологиях в медицине репортаж Юлии Рубцовой.





В 2021 году белорусские врачи выполнили 88 пересадок печени

Когда консервативное лечение и горсти таблеток не принесли результата, врачи вынесли вердикт: жизнь спасет только трансплантация печени. Кому доверить проведение операции, как пойдет процесс, сколько времени понадобится на выздоровление? Вопросов было больше, чем ответов, ровно до тех пор, пока из родного Калининграда не приехала в Беларусь, рассказывает Галина. Изучив историю болезни, наши врачи взялись за работу. С 5 декабря женщина живет с новой печенью. Уже идет на поправку - об этом свидетельствует не только улыбка пациентки, но и медицинские показатели.

У нас прооперировано около 30 % иностранных граждан. Это, как правило, представители ближнего зарубежья, Украины. Но тем не менее у нас достаточно пациентов, которые оперируются из России, Армении и Азербайджана. Иван Штурич, завотделением Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии





В Беларуси впервые пересадили легкие

Около 300 трансплантаций почек, 2 - поджелудочной железы. Взялись и за пересадку легких - подтолкнул COVID. До этого подобные операции не делал никто на постсоветском пространстве.







Благодаря введению в строй нового корпуса смогли нарастить количество операций по трансплантации органов, количество высокотехнологичных операций в абдоминальной хирургии и других высокотехнологичных операций. Открыли новое отделение реконструктивной и микрососудистой хирургии. Олег Руммо, директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии







В 2021 году белорусские врачи приступили и к трансплантации на региональном уровне - пересадку сердца выполнили в могилевской больнице. Кардиологи, несмотря на пандемию, нарастили объемы высоких технологий - только в РНПЦ выполнили 3,5 тысячи таких операций. Примерно столько же спасательных операций у нейрохирургов. Не отказались наши врачи и от востребованного у населения эндопротезирования суставов.

Под новый год специалисты РНПЦ детской хирургии сделали практически невозможное, подключив двухмесячную девочку к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Поражение легких было настолько велико, что уже угрожало жизни малышки.







На третий день жизни у девочки диагностировали коронавирус, осложнения - тяжелейшая пневмония. Лечение в больнице Могилева не принесло результата. Подключив младенца к аппарату ЭКМО, его транспортировали в столицу. После шести дней малышку перевели на ИВЛ, после чего удалось стабилизировать состояние.

В пандемию не потеряли объемы высокотехнологичной помощи

Не сокращать объемы специализированной помощи в пандемию - это задача для всех врачей и главный посыл от главы государства. Справились, говорят медики, не потеряв качество и доступность высоких технологий для каждого белоруса.

