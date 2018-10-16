По-летнему теплая осень продолжает радовать белорусов

Уже который день подряд температурные рекорды бьет северный регион. Так, в Шарковщине воздух прогрелся до 19 градусов. Кстати, сорок лет назад - 15 октября - было чуть более 18 градусов.

Обновлен температурный максимум и на Нарочи. Самым жарким городом понедельника стал Брагин - плюс 21. И если температура в Беларуси весь октябрь в плюсе, то количество осадков - в минусе. Дефицит дождей как на севере, так и на юге - всего лишь 10 процентов осадков от нормы. Ближайшие дни будут такими же не по-осеннему теплыми.