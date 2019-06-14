По-летнему жаркие споры об актуальном - в "Клубе редакторов"

Подготовку к форуму и околоспортивные страсти обсуждают и руководители крупнейших СМИ страны. В "Клубе редакторов" по-летнему жаркие споры только об актуальном. За что на Балканах памятник американке? Как четвертая власть сорвала четыре генеральских погона, и почему так громко за белорусским министром хлопнул дверью интернет? Смотрите "Клуб редакторов" сразу после "Панорамы".



