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По Минску будет курсировать поэтический автобус

По Минску будет курсировать поэтический автобус

Необычный транспорт пустят для посетителей XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки. Автобус появится на столичных дорогах 5 февраля и будет курсировать от станции метро "Немига" до выставочного комплекса на проспекте Победителей, 14.

"Доехать до экспозиции не так просто, как хотелось бы. В прошлом году мы на два дня пустили поэтический автобус, и он пользовался успехом у минчан. В этом году он будет работать все пять дней. По ходу следования поэты и писатели будут декламировать в транспорте стихи", - сообщил заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский.

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