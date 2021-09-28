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По мнению экспертов, при условии вакцинации пандемия COVID-19 продлится как минимум год

Пандемия коронавируса в мире продлится еще как минимум год. По мнению экспертов, к привычному образу жизни человечество сможет вернуться лишь после анализа весенних показателей заболеваемости. Тогда станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется. Пока самым опасным вариантом остается штамм дельта. Ранее глава компании Pfizer прогнозировал окончание пандемии в течение года при условии вакцинации населения.

Компания Pfizer разрабатывает препарат для лечения коронавируса

В компании рассказали о новой разработке. Это препарат, предназначенный для профилактики и лечения COVID-19 на ранней стадии. Сейчас лекарство проходит испытания.

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