По-настоящему летнюю погоду прогнозируют синоптики на этой неделе

Завтра в столице максимальная температура достигнет 25 с плюсом. При этом без осадков. Тепло будет и ночью - до 17 градусов. Комфортная погода сохранится и в середине недели - 23 выше нуля. Ближе к выходным пройдут дожди и грозы.