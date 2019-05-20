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По-настоящему летнюю погоду прогнозируют синоптики на этой неделе

Завтра в столице максимальная температура достигнет 25 с плюсом. При этом без осадков. Тепло будет и ночью - до 17 градусов. Комфортная погода сохранится и в середине недели - 23 выше нуля. Ближе к выходным пройдут дожди и грозы.

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