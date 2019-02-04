ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

По-настоящему весеннюю погоду прогнозируют синоптики на этой неделе

Дневная температура будет повышаться до 2 градусов. При этом ночью сохранятся морозы - до минус 7, поэтому на дорогах будет гололедица. Местами прогнозируется туман.

К выходным потеплеет еще больше. При этом усилятся осадки - пройдет мокрый снег и дождь.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все