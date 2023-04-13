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По окончании какого колледжа или лицея можно поступать в вузы на бюджет
Установлены перечни специальностей профессионально-технического, среднего специального образования, соответствующие профилям (направлениям) высшего образования. Это предусмотрено постановлением Министерства образования № 99 от 15 марта 2023 года, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Имеющие профтехобразование или среднее специальное образование по указанным Минобразования специальностям могут участвовать в конкурсе на получение общего высшего образования, специального высшего образования в очной (вечерней), заочной и дистанционной формах получения образования за счет средств республиканского бюджета.
Отдельно указаны специальности профессионально-технического, среднего специального образования, соответствующие направлениям образования "Сельское хозяйство", "Ветеринария", "Рыбное хозяйство" и "Охрана труда", на которые поступают лица для получения высшего образования в очной (вечерней), заочной и дистанционной формах за счет средств республиканского бюджета. В данном случае речь идет об учреждениях высшего образования сельскохозяйственного профиля.
Фото: из открытых интернет-источников
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