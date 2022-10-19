Из тайников изъяли 1 кг гашиша - задержан 25-летний житель Минска

Оперативники Заводского РУВД г. Минска совместно с коллегами из ГУВД Мингорисполкома задержали 25-летнего минчанина, который в тайниках-закладках хранил килограмм гашиша. Установлено, что молодой человек более месяца проработал на наркомаркет. В один из дней от куратора поступило задание: на территории Минской области необходимо было забрать крупную партию наркотика, расфасовать его и разложить на территории Минского района.

Евгений Филон, начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Заводского РУВД г. Минска