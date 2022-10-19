3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Из тайников изъяли 1 кг гашиша - задержан 25-летний житель Минска
По информации МВД, на территории белорусской столицы бойцы наркоконтроля обнаружили и изъяли 1 килограмм гашиша, спрятанного по тайникам. Возбуждено уголовное дело.
Оперативники Заводского РУВД г. Минска совместно с коллегами из ГУВД Мингорисполкома задержали 25-летнего минчанина, который в тайниках-закладках хранил килограмм гашиша. Установлено, что молодой человек более месяца проработал на наркомаркет. В один из дней от куратора поступило задание: на территории Минской области необходимо было забрать крупную партию наркотика, расфасовать его и разложить на территории Минского района.
Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. А милиция продолжает устанавливать поставщиков наркотика и организаторов наркоплощадки.
Фото из открытых источников
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов