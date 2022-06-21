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Белорусским медикам повысят зарплату
По поручению Президента медицинским работникам Беларуси повысят зарплату за счет установления стимулирующих выплат - уже с июля появится новая надбавка. Нововведение коснется всех категорий медработников. Надбавка будет устанавливаться дифференцированно в зависимости от сложности и интенсивности выполняемой работы. Соответствующее поручение главы государства Совету Министров закреплено в указе.
Должен быть дифференцированный подход, на это обращал внимание и глава государства. Поэтому работники выездных бригад скорой медицинской помощи, работники приемных отделений, работники отделений для лечения инсульта, анестезиологии, реанимационного отделения будут ранжированы по проценту повышения от основного оклада. Все медицинские работники получат стимулирующую надбавку за свой труд.
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