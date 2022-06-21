Белорусским медикам повысят зарплату

По поручению Президента медицинским работникам Беларуси повысят зарплату за счет установления стимулирующих выплат - уже с июля появится новая надбавка. Нововведение коснется всех категорий медработников. Надбавка будет устанавливаться дифференцированно в зависимости от сложности и интенсивности выполняемой работы. Соответствующее поручение главы государства Совету Министров закреплено в указе.