По поручению президента оказана помощь паломникам-хасидам, застрявшим на границе Беларуси и Украины

Уже не первые сутки там разворачиваются драматические события. Хасиды ежегодно в эти дни направляются в украинский город Умань для празднования Нового года. Однако из-за коронавируса страна закрыла границы. В итоге множество людей с детьми, пройдя белорусские погранпосты, оказались заблокированы на нейтральной полосе.





734 паломника-хасида ожидают пропуска в Украину

Мы находимся в нейтральной зоне между пунктом пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи" на белорусско-украинской границе. Сегодня ночью здесь, на въезде в Украину, застряли 734 паломника-хасида. Среди них - 130 детей до 18 лет.

Жители Израиля уже в конце этой недели готовятся встретить Новый год - 5781-й от сотворения мира. Это особый праздник для евреев. В его честь паломники-хасиды со всего мира каждый год направляются в городок Умань в Черкасской области Украины. Группа паломников направлялась на праздник. Прошла пункт пропуска с белорусской стороны "Новыя Гута" и застряла у сопредельного пункта пропуска "Новые Яриловичи". Там дорога оказалась перекрыта грузовиками. Выстроен кордон.

МЧС и Красный Крест оказывают необходимую помощь паломникам

Красный Крест разворачивает пункт помощи для паломников на нейтральной полосе между Украиной и Беларусью. Также будут развернуты модули с обогревом от МЧС, при необходимости детям и взрослым будет оказана первая помощь. Планируется обустроить полевую кухню.

Почти 800 паломников находятся в Пинске

Еще одна группа паломников, почти 800 человек, которой также не удалось въехать на территорию Украины, осела в Пинске. Паломники живут там уже несколько дней. Местные власти оказали им теплый прием и сделали все, чтобы гостям было уютно и комфортно.