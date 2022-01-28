По Посланиям Президента можно изучать историю Беларуси





Послание Президента Беларуси 2001 год

2001 год. Самое лаконичное послание. Всего 6 тысяч слов. Но обо всем - от экономики дня грядущего до горизонтов будущего, к которым устремлена страна. Две темы основные - инновации и инвестиции. Первое позволит Беларуси серьезно ускориться, в том числе и с привлечением второго – как бюджетных финансов, так и иностранных вливаний.

Из посланий белорусы узнавали не только ближайший курс страны. Зачастую звучали анонсы грядущих событий, а также масштабных проектов. В 2002 году таким стало строительство Национальной библиотеки. Очень скоро она не только будет построена, но и станет символом новой независимой Беларуси. А экономика должны быть экономнее.





Послание Президента Беларуси 2005 год

2005 - стартовала программа возрождения села. Именно из Послания белорусы услышали слово «агрогородки». Впоследствии все это выльется в такие достижения, как полное решение продовольственной безопасности страны. А также миллиарды доходов от экспорта продуктов питания.

В 2010 отчетливо видно, как Беларусь справилась с мировым экономическим кризисом. В непростое время удалось добиться роста ВВП. Президент говорит о бизнесе (для него нужны устойчивые правила игры) и о повышении качества жизни белорусов.

А это возможно при повышении качестве отечественных товаров. Да и в зарплатах надо отходить от уравниловки. Хорошо работаешь – должен хорошо зарабатывать.





Послание Президента Беларуси 2016 год

2016будет серьезным экзаменом для всех структур власти. Ставка на эффективные методы управления, прагматичный подход в хозяйствовании, поддержку частной инициативы.

Социальная политика, развитие новых отраслей экономики, таких, как IT - экспорт ПВТ превысил миллиард долларов, и гарантии национальной безопасности. 2018 требует глобальнее всмотреться в окружающий мир, он не становится спокойнее. Назрели изменения в законодательстве. С высокой трибуны звучит мысль о необходимости совершенствовать Основной закон страны. Однако всему свое время.





Послание Президента Беларуси 2020 год

Основные тезисы президентского Послания народу и парламенту 2020 вертятся вокруг геополитики и ее влияния на Беларусь. Дело не только в эпидемии коронавируса. Скачут цены на нефть, закрываются границы. Нельзя абстрагироваться от происходящего в мире, тем более с открытой экономикой республики. И самое главное – очень важно сохранить уже завоеванные экономические позиции, обеспечить спокойствие граждан и развитие.