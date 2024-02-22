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По последнему слову медицинской техники - в Орше открыли новую поликлинику

В Орше сегодня открыли новую поликлинику. Три корпуса: детское и взрослое отделение, а также женская консультация.

Два года жители ждали этот торжественный момент. В церемонии принял участие премьер-министр Роман Головченко. Он отметил, что эта поликлиника - один из образцов того, как это должно быть в каждом районном центре. Более 50 млн рублей из госказны - на здоровье людей. Какие бы сложности ни были в Беларуси, социальные объекты всегда в приоритете. Программа развития Оршанского района дала импульс развитию во многих отраслях - как в промышленности, так и в социальной сфере.

Срок программы развития Оршанского района завершен в прошлом году, и в ближайшее время в правительстве подведут итоги выполнения. Но уже сегодня можно сказать, что большинство из многочисленных показателей, которые ставились в качестве индикатора эффективности, выполнены.

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