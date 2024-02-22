По последнему слову медицинской техники - в Орше открыли новую поликлинику

Два года жители ждали этот торжественный момент. В церемонии принял участие премьер-министр Роман Головченко. Он отметил, что эта поликлиника - один из образцов того, как это должно быть в каждом районном центре. Более 50 млн рублей из госказны - на здоровье людей. Какие бы сложности ни были в Беларуси, социальные объекты всегда в приоритете. Программа развития Оршанского района дала импульс развитию во многих отраслях - как в промышленности, так и в социальной сфере.