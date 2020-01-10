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По прогнозам синоптиков, погода в январе останется аномально теплой

Зима календарная, но не климатическая. По прогнозам синоптиков, погода в январе останется аномально теплой.

Более подробный прогноз погоды на 11-12 января смотрите здесь

Температура воздуха на несколько градусов выше нормы. Как температурные колебания влияют на сельское хозяйство - узнала Елена Витко (видео).

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