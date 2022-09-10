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По программе "Семейный капитал" открыто более 117,7 тыс. депозитов
На 1 сентября 2022 года для многодетных семей открыто 117 729 депозитных счетов "Семейный капитал", сообщает БелТА, ссылаясь на Министерство труда и социальной защиты.
Из них 82,5 тыс. депозитных счетов на сумму $825 млн, 35,1 тыс. - на сумму Br831 млн.
На досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 60 420 заявлений, из них на цели улучшения жилищных условий - 51 654, получение медицинских услуг - 5154, получение образования - 3610, приобретение товаров для инвалидов - 2.
Принято 57 620 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала. Больше всего таких решений принято в Брестской области - 12 283, далее идут Минская - 9 840, Гомельская - 9 251, Минск - 8 113, Гродненская область - 6 707, Могилевская - 5 797, Витебская - 5 629.
В Минтруда пояснили, что семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых родился (усыновлен, удочерен) третий или последующий ребенок. С 1 января 2022 года его размер составляет Br25 995.
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