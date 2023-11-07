По следам мамонта﻿ и алмазов - компании и перевозчики все чаще попадаются с раритетным грузом

В поезде "Киев-Санкт-Петербург" у проводника за холодильником стояли две картины. В общем одна из картин была подписана А. Саврасов, 1872. Экспертиза культурных ценностей - это исследование в трех направлениях. Первое - это, собственно, сама атрибуция научная. Мы определяем стиль, автора, соответствует ли периоду. После научной атрибуции следует технико-технологические исследования, мы определяем, какие материалы применялись, могли ли они быть использованы этим художником в этих годах или они еще не были изобретены, характерны ли они вообще для этого периода. И третье - это маркетинговый анализ рынка с целью определения актуальной рыночной стоимости исследованного объекта.

Игорь Садовский, старший эксперт таможенной лаборатории Государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Беларуси