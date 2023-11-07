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По следам мамонта и алмазов - компании и перевозчики все чаще попадаются с раритетным грузом
Таможенные органы все чаще фиксируют передвижение через границу предметов, которые представляют культурную ценность. И если за последние годы туристы стали редко нарушать закон, то компании и перевозчики все чаще попадаются с раритетным грузом. Владимир Королев продолжит.
Возраст этих кукол приближается к вековому. Керамическая игрушка способна менять лица, что еще больше наводит страх. Порой стеллажи лаборатории Института таможенных органов напоминают дом из фильма ужасов - старые игрушки, предметы древности, картины и иконы.
За 8 лет работы лаборатории здесь исследовали порядка 70 тыс. различных предметов. Вещь, чей возраст перевалил за 50 лет, могут представлять культурную ценность, а значит просто так пересекать границы не должны. На проверке иконы и картины, филателия и нумизматика, игрушки, книги, холодное оружие и многое другое.
В поезде "Киев-Санкт-Петербург" у проводника за холодильником стояли две картины. В общем одна из картин была подписана А. Саврасов, 1872. Экспертиза культурных ценностей - это исследование в трех направлениях. Первое - это, собственно, сама атрибуция научная. Мы определяем стиль, автора, соответствует ли периоду. После научной атрибуции следует технико-технологические исследования, мы определяем, какие материалы применялись, могли ли они быть использованы этим художником в этих годах или они еще не были изобретены, характерны ли они вообще для этого периода. И третье - это маркетинговый анализ рынка с целью определения актуальной рыночной стоимости исследованного объекта.
По следам мамонта
Самая необычная контрабанда этого года - бивни мамонта - даже спустя тысячи лет их останки продолжают путешествие. Официально транспортировать можно лишь маленькие бивни, которые не представляют ценности. Но и для такого товара нужны документы. А здесь, в гараже под Минском, раритетные экспонаты. Сумма изъятой партии оценивается почти в 2 млн. долларов.
Приобретались бивни не только официально, но и за наличный расчет, это какие-то дешевые, не кондиционные, а также более дорогие и даже запрещенные к вывозу с территории Российской Федерации. Основное происхождение бивней - Якутия. Они добываются официально, продаются и реализуются.
По данным Департамента финансовых расследований, компания завышала затраты, что повлекло неуплату налогов в бюджет свыше 160 тыс. рублей.
В поле зрения пограничников попала международная преступная группа. Злоумышленники организовали канал контрабанды бивней мамонтов, добытых в Якутии. На момент задержания к отправке в Литву готовили очередную партию бивней и их фрагментов общей массой 3,5 тонны.
Синтетические алмазы - новый вид мошенничества
Сейчас в лаборатории Института таможенных органов все чаще изучают алмазы, правда, искусственные. Цель - доказать, что эти изделия не представляют ценности. Синтетические изделия белорусам идут в почтовых отправлениях из Китая и России. Что это - экономия на бриллиантах или мошенничество - пусть додумывает зритель.
Исследование довольно трудоемкое, поскольку синтетические алмазы не отличаются от природных ни физическими свойствами, ни химическим составом. Они идентичны полностью. Но при проведении экспертизы было установлено, что да, это синтетические кристаллы алмазов, полученные методом HPHT, и к драгоценным камням, соответственно, они не относятся, поскольку были синтезированы в лаборатории.
При большом увеличении в синтетических алмазах можно увидеть вкрапления металла, чего никогда не будет в драгоценностях. Правда, такие нюансы могут определить лишь опытные эксперты.
Возить синтетические камни можно, они не подпадают под ограничения, поскольку драгоценными не являются. А продавать как алмазы, нельзя, поскольку это уже мошенничество.
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