По следам преступлений французского нацизма - режиссер Серж де Сампиньи рассказывает о новом документальном фильме

С пониманием истории в Европе, конечно, все плохо. Но пока, слава богу, абсолютно не безнадежно. По следам преступлений французского нацизма в годы Великой Отечественной идет журналист, режиссер-документалист Серж де Сампиньи. Он хорошо известен своими документальными фильмами, среди которых "Муссолини, первый фашист", "В голове эсэсовцев", "Они освободили Париж" и другие.

В Беларуси Французский журналист готовит к выходу новый фильм о карательных операциях Легиона французских добровольцев, которые входили в состав Вермахта, и после неудавшегося наступления на Москву были направлены на нашу землю воевать с партизанами. Де Сампиньи уже побывал на местах карательных операций - в деревнях Котово, Сыч, Черневичи, записал свидетельства наших партизан и ветеранов войны.

При подготовке фильма будут использоваться документальные материалы из французских, немецких и российских архивов, в том числе Национального аудиовизуального института, кадры убийств, расправ, подтверждающие преступления Легиона французских добровольцев на белорусских землях. Во время съемок с французским журналистом пообщалась наш корреспондент Екатерина Тихомирова.

80 лет назад французские войска, которые назывались французским легионом, были одеты в немецкую нацистскую форму, были отправлены в Беларусь для борьбы с партизанами. Это история, которая не очень известна ни во Франции, ни в Беларуси. Серж де Сампиньи, журналист, режиссер исторических документальных фильмов (Франция)

"И эти войска 80 лет назад сражались с партизанами и учиняли массовые убийства в некоторых деревнях, как, например, в этой, Котово. Я здесь, чтобы взять интервью у людей из здешних деревень, мы стучим в двери и пытаемся найти свидетелей, людей, которые жили в то время. Например, мы снимали в деревне Сыч. Представьте, это было пустое поле. Одна из героинь рассказала нам, что на этом месте когда-то стоял дом". "Солдаты согнали всех людей внутрь и сожгли", - продолжил режиссер. - Вот это реальный рассказ. Очень жесткая история. Моя цель - показать это западной публике. Показать им, каково было страдание людей в тот момент на территории СССР 80 лет назад".

В Париже я открыл для себя личную кинохронику длительностью в 1 час. Это записи члена Легиона французских добровольцев против большевизма. Он снимал то, что они делали. И каждую ночь вел дневник. Так что это очень хорошие документы. Не созданные после войны, когда люди уже переписывают реальность, а в происходящее, именно в тот момент. Это очень важно и очень хорошо. Серж де Сампиньи, журналист, режиссер исторических документальных фильмов (Франция)

Серж де Сампиньи: Мужчина, который написал этот дневник, он тоже француз, он был в ужасе от того, что французы устраивали здесь

Дневник повествует о периодах с июля 1942 по январь 1943 года. В этот промежуток времени было совершено большое количество массовых убийств. Первое массовое убийство, о котором хорошо известно, это деревня Сыч. Второй случай был позже в деревне Черневичи. Несомненно, есть много других, но о них известно мало. Автор дневника рассказывает о таких примерах, когда местным жителям говорили: "Если вы будете помогать партизанам, ваши дома будут разрушены". Мужчина, который написал этот дневник, он тоже француз, он был в ужасе от того, что французы устраивали здесь. Он пишет, эти люди - ублюдки, они устраивали массовое истребление, резню. Он не может их терпеть. И больше не может находиться в Беларуси. Но проблема в том, что когда он вернулся во Францию, некоторые члены французского Сопротивления сказали ему: "Уходи из французского легиона, не возвращайся в Беларусь больше, присоединяйся к нам". Он сказал: "Нет. Это мои сослуживцы, мои друзья, я должен вернуться". А потом он был убит на фронте в 1944 году, так что это трагическая история.

Французские легионеры на белорусской земле. Кто они?

"Существуют различные причины участия французов. Некоторых привлекал денежный вопрос, зарплаты. Некоторые из них хотели приключений, эмоций, увидеть мир, повоевать с оружием в руках. Подкатегория людей, которую мы могли бы назвать солдатами-идеалистами, которые думали о новой Европе с Гитлером с Германией во главе и другими странами под гегемонией Германии. Некоторые французы, наблюдая за нацистами, несмотря на то, что их деятельность была связана с чрезмерным фашизмом, смотрели на них как на суперлюдей и захотели присоединиться к ним, - рассказывает Серж де Сампиньи. - Почему меня это интересует, потому что моя семья, два моих деда сражались с немецкими нацистами. Это очень интересно - попытаться понять, как ребенок из хорошей семьи, у которого все прекрасно, он учится в школе, окружен любовью, постепенно переходит на темную сторону. Почему так? Это большая загадка для меня".

За французским народом нет явного шлейфа сотрудничества с Гитлером. Стоит ли поднимать эту не самую приятную тему?