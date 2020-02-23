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По статистике 2012 года, белорусский считают родным 60 % населения
Продвигают сегодня не только бизнес, но и родной язык. На белорусский все чаще переходят отечественные рекламщики, а дизайнеры смело цитируют классиков литературы. Мода и "мова" сегодня понятия со знаком плюс. И это не может не радовать.Согласно официальной статистике 2012 года, белорусский считают родным больше 5 миллионов человек, а это 60 % от всего населения. Обновленные цифры с позитивной динамикой, согласно последней переписи, Белстат готовит к осени.
Языковеды и историки постоянно работают над созданием словарей
Проект столетия на этой неделе презентовала Национальная академия наук - "Гістарычны слоўнік беларускай мовы". Это единственное издание, которое содержит 75 тысяч лексем старобелорусского литературного языка за 500 лет существования духовной культуры белорусского народа.
Учатся говорить по-белорусски и иностранцы
География изучения языка включает не только традиционные страны Европы, но и азиатские. Так, в Китае функционируют целых 12 центров с профильным белорусским.В День родного языка главы дипмиссий из разных стран мира попробовали себя в качестве декламаторов - читали стихи своих национальных авторов.Накануне праздника
. По данным компании, это десятая коллекция на белорусском языке за всю историю существования ресурса. Теперь каждый пользователь может добавить нотку дипломатии абсолютно бесплатно.
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