По статистике 2012 года, белорусский считают родным 60 % населения

Продвигают сегодня не только бизнес, но и родной язык. На белорусский все чаще переходят отечественные рекламщики, а дизайнеры смело цитируют классиков литературы. Мода и "мова" сегодня понятия со знаком плюс. И это не может не радовать.Согласно официальной статистике 2012 года, белорусский считают родным больше 5 миллионов человек, а это 60 % от всего населения. Обновленные цифры с позитивной динамикой, согласно последней переписи, Белстат готовит к осени.

