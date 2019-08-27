Не забудьте включить свет! Сейчас по стране проходит профилактическая акция "Внимание, дети!". До 5 сентября в любое время суток водители обязаны ездить с включенным ближним светом фар. За нарушение этого требования предусмотрен штраф в размере до 60 рублей. Также сотрудники ГАИ контролируют выполнение правил перевозки детей, следят за дорожной ситуацией около учреждений образования.



В начале учебного года сотрудники ГАИ посетят торжественные линейки и проведут уроки безопасности. Также будут дежурить около школ и детских садов, чтобы при необходимости помочь юным участникам дорожного движения.



