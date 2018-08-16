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По субботам на территории Верхнего города можно послушать классику

Выступают крупные коллективы Беларуси и других стран. 18 августа на сцену у городской ратуши выйдет Minsk Festival Orchestra, специально созданный для этого выступления. Многие музыканты живут в Европе и приехали выступить для белорусской публики. Репетиции проходят каждый день.

Музыкальный праздник под открытым небом начинается вечером, в половине девятого. Можно послушать музыку Баха, Вивальди, Глинки и других композиторов.

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