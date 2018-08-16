По субботам на территории Верхнего города можно послушать классику

Выступают крупные коллективы Беларуси и других стран. 18 августа на сцену у городской ратуши выйдет Minsk Festival Orchestra, специально созданный для этого выступления. Многие музыканты живут в Европе и приехали выступить для белорусской публики. Репетиции проходят каждый день.