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По традиции белорусы к представителям власти смогут обратиться на прямые телефонные линии

На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Николай Рогащук, в столичной мэрии - первый заместитель председателя Федор Римашевский.

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