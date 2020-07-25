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По традиции белорусы смогут обратиться на прямые телефонные линии к представителям власти

На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов.В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит управляющий делами Владимир Гуринович, в столичной мэрии - первый заместитель председателя Дмитрий Микуленок.

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