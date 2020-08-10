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По традиции одними из первых в Гродненском регионе проголосовал руководитель области Владимир Кравцов

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