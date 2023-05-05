По традиции в День Победы и накануне 9 Мая к подножию стелы "Минск - город-герой" возлагают цветы

Особая предпраздничная атмосфера сегодня у стелы "Минск - город-герой". По традиции в День Победы и накануне 9 Мая к подножию обелиска возлагают цветы. В этом знаковом для столицы и всей страны месте сегодня многолюдно. Молодежь и школьники, представители рабочих коллективов, артисты, ученые, медики и педагоги, военнослужащие - каждый отдал дань памяти тем, кто погиб, освобождая столицу Беларуси. Цветы к обелиску сегодня возложили также и руководители министерств. Всех участников объединила гордость за подвиги наших дедов и прадедов, а также чувство патриотизма.