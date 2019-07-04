По уголовному делу о взрывах фейерверков в Минске задержаны подозреваемые

По уголовному делу, возбужденному по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске, задержаны двое мужчин, которые прибыли в Минск для оказания техпомощи для подготовки к праздничному салюту. В ходе следствия выявлено, что в процессе подготовки установок представители предприятия-поставщика допустили нарушения порядка работы с фейерверочными изделиями.

А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники, не предусмотренные правилами. Подозреваемые задержаны. Расследование продолжается. Напомним, 3-го июля в ходе проведения праздничного салюта произошли 4 взрыва фейерверочных изделий. Ситуацию сегодня прокомментировали в Следственном комитете.

По информации Министерства обороны, салютная установка состоит из базового шасси, на котором смонтировано салютное оборудование производства российского предприятия "Пиро-Росс": мортиры, распределительные коробки, цепи питания и пульт управления. Заряд, которым заряжают специальные мортиры, тоже поставляется из России. В Министерстве обороны также отметили, что салютные установки, из которых производились залпы 3-го июля, были приняты на снабжение Вооруженных сил в 2007 и 2015 годах. Они обеспечивают салют не реже двух раз в год на республиканских и спортивных праздниках в Минске. Специалисты, которые допускаются к производству салютов, проходят подготовку и выполняют учебную стрельбу прежде, чем получить допуск к работе с установками. Процесс зарядки каждой мортиры для исключения человеческого фактора снимается на видео. Также обязательные контрольные меры перед каждым салютом: проверка цепей питания, заземление и объективный контроль.



Напомню, в результате разрушения салютных установок несколько человек получили травмы. Но, к сожалению, одну женщину спасти не удалось, она скончалась на месте происшествия из-за крайне редкого вида ранения: осколок попал в сонную артерию. Медики работали оперативно, поэтому к пострадавшим прИбыли в первые же минуты.