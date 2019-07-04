По уголовному делу о взрывах фейерверков в Минске задержаны подозреваемые

По уголовному делу, возбужденному по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске, задержаны двое мужчин 28 и 25 лет, которые приехали в белорусскую столицу для оказания техпомощи в подготовке к праздничному салюту. В ходе следствия было выявлено, что в процессе заряжания установок представители российского предприятия-поставщика допустили нарушения порядка работы с фейерверочными изделиями. А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники, не предусмотренные правилами. По информации Следственного комитета, в действиях подозреваемых усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей Уголовного кодекса "Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека". Расследование продолжается. Напомним, 3 июля в ходе праздничного салюта произошли 4 взрыва фейерверочных изделий. Ранее ситуацию прокомментировал глава Следственного комитета.



По информации Министерства обороны, салютная установка состоит из базового шасси, на котором смонтировано салютное оборудование производства российского предприятия "Пиро-Росс": мортиры, распределительные коробки, цепи питания и пульт управления. Заряд, которым заряжают специальные мортиры, тоже поставляется из России. В Министерстве обороны также отметили, что салютные установки, из которых производились залпы 3-го июля, были приняты на снабжение Вооруженных сил в 2007 и 2015 годах. Они обеспечивают салют не реже двух раз в год на республиканских и спортивных праздниках в Минске. Специалисты, которые допускаются к производству салютов, проходят подготовку и выполняют учебную стрельбу прежде, чем получить допуск к работе с установками. Процесс зарядки каждой мортиры для исключения человеческого фактора снимается на видео. Также обязательные контрольные меры перед каждым салютом: проверка цепей питания, заземление и объективный контроль.