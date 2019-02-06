По улицам агрогородка Солы разгуливает олениха

Эти кадры прислали нам жители Сморгонского района: по улицам агрогородка Солы свободно разгуливает олениха. Она крайне дружелюбна к прохожим, те в свою очередь подкармливают ее овсянкой и морковкой и даже дали ей кличку Машка. Егеря пытались вернуть ее в лес, но животное на протяжении двух месяцев уже трижды возвращалось в агрогородок.

