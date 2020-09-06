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По улицам белорусских городов продолжают ходить толпы протестующих
По улицам белорусских городов продолжают ходить толпы протестующих. На этой неделе к этим людям примкнули и представители ЛГБТ-сообщества. Они отработали номер в свойственной провокационной манере, не понятной подавляющему большинству белорусов. Впрочем, среди представителей меньшинств сразу заметили и зарубежных гастролеров. В частности, дочь российского актера Михаила Ефремова, которого сейчас судят за смертельное ДТП. Анна-Мария - так зовут девушку - в это время эпатирует минские улицы.
Как отметили все наблюдатели, сегодня в столице собралось меньше людей, чем неделей ранее. Хотя характер массовой акции не изменился. Все те же перекрытые улицы, большие неудобства для автомобилистов и простых прохожих, несовершеннолетние и совсем маленькие дети с родителями. Все вместе по указке польского телеграм-канала вновь пошли в сторону Дворца Независимости. Административного здания, которое находится под особым контролем правоохранителей.
Координация белорусского протеста из-за рубежа уже стала мемом. Хотя многие до сих пор не хотят верить и видеть очевидное.
На улицах Минска в эти дни совсем не редкость конфликты и провокации. Вот агрессивная толпа повредила служебный автомобиль милиции, которая обеспечивала охрану общественного порядка во время незаконных массовых мероприятий.
А чаще всего слышны словесные перепалки. Как правило, сторонники мирных перемен выражения не выбирают. И сегодня в объектив камер попало множество так называемых говорящих кадров. Конечно, на улицы выходят люди самого разного социального статуса - от программистов и бизнесменов до безработных. Однако картина, скажем так, "передовой" протеста иногда просто шокирует. Центр Минска напротив главного универмага столицы был назначен одной из точек сбора. Вот что видели журналисты (видео).
Впрочем, многие белорусы уже откровенно устали от таких испорченных выходных и открыто высказывают недовольство протестующим, призывая трезво смотреть на происходящее.
В то же время и правоохранители продолжают внимательно работать для обеспечения безопасности даже на таких незаконных мероприятиях. Сегодня днем во время "мирных" протестов был обнаружен подозрительный автомобиль. Когда сотрудники подошли для проверки, владелец тут же скрылся. Машину взломали и обнаружили в ней топоры, ножи, бело-красно-белые флаги и листовки с надписью "Забастовка". Личность владельца установлена, сейчас его ищут сотрудники МВД.
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