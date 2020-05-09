По улицам Гомеля проехала техника времен Великой Отечественной войны

Праздничную эстафету сегодня подхватили и в Гомеле. По улицам города проехала техника времен Великой Отечественной войны местного военно-исторического клуба. Гомельские реконструкторы восстановили ретро-машины специально к празднику.



Также в городе прошел торжественный митинг у Вечного огня на площади Труда. Здесь участники торжества возложили цветы к братской могиле советских воинов и подпольщиков. Память погибших в годы Великой Отечественной войны героев почтили минутой молчания. В честь героев Победы и раскаты оружейных залпов.А вечером, в 23:00, небо над городом раскрасят огни праздничного фейерверка в честь 75-летия Великой Победы.



