По уровню заработка Минская область среди лидеров - активно решаются и вопросы трудоустройства

Рост заработной платы и снижение уровня безработицы. Такие итоги работы за прошедший год озвучили на коллегии Комитета по труду, занятости и социальной защите. Среди тем в Миноблисполкоме и семейная политика, социальная поддержка населения, реабилитация инвалидов, оплата труда и обеспечение пенсий.

По уровню заработка Минская область среди лидеров. Активно решается и вопрос трудоустройства. Новое место работы нашли более 15 тысяч человек, 500 прошли переобучение.