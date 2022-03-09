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По уровню заработка Минская область среди лидеров - активно решаются и вопросы трудоустройства
Рост заработной платы и снижение уровня безработицы. Такие итоги работы за прошедший год озвучили на коллегии Комитета по труду, занятости и социальной защите. Среди тем в Миноблисполкоме и семейная политика, социальная поддержка населения, реабилитация инвалидов, оплата труда и обеспечение пенсий.
По уровню заработка Минская область среди лидеров. Активно решается и вопрос трудоустройства. Новое место работы нашли более 15 тысяч человек, 500 прошли переобучение.
Среди задач - поддержка многодетных семей, пенсионеров, инвалидов. Особое внимание тем, кто живет в отдаленных населенных пунктах. В связи с этим будет увеличено количество мобильных групп соцработников.
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