По Витебску бродит дикий волк - милиция дежурит в городе круглосуточно

Сотрудники милиции и работники службы отлова животных города Витебска переведены на круглосуточный режим работы на время поисков волка в Витебске. Об этом пишет Sputnik.со ссылкой на Витебский городской исполнительный комитет.



Отмечается, что жители областного центра видели животное, предположительно волка, в различных микрорайонах.



"Организовано круглосуточное патрулирование города сотрудниками милиции в сопровождении егеря со спецоборудованием для поимки животного", - говорится в сообщении.



Там также уточняется, что на такой же режим работы переведены сотрудники по отлову домашних животных ГП "Спецавтобаза г. Витебска".



В горисполкоме просят горожан проявлять бдительность и осторожность. Нельзя приближаться к животному, контактировать с ним, оставлять без присмотра детей на игровых площадках. Кроме того, следует обеспечить контроль за несовершеннолетними при их перемещении по городу.



В случае обнаружения волка следует незамедлительно сообщить об этом в милицию по номеру 102.



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