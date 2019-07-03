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По всему Минску будут организованы развлекательные программы
По традиции народные гуляния развернутся по всей стране. Масштабно празднует и Минск. Как в центре города, так и в спальных районах организованы развлекательные программы. Главной праздничной площадкой станет территория у Дворца спорта. С 10 утра там откроется ярмарка и выставка народных мастеров, а также большая зона фуд-кортов. В час здесь состоится международный турнир по силовому экстриму. А вечером в 19:30 начнется концертная программа с участием вокального ансамбля "Хор Турецкого". Еще одной праздничной локацией станет парк Победы. В полдень там начнется спортивно-музыкальное шоу для всей семьи. Будут работать тематические выставки. Завершится большой праздничный марафон в 22:30 торжественным гала-концертом у стелы "Минск - город-герой". Всего же в столице пройдет около 80 праздничных мероприятий. Основные гуляния развернутся в парковых зонах.
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