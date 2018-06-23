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По всему Витебску проходят праздничные мероприятия

Витебск празднует 1044-й день рождения. На площади Победы с самого утра работает выставка ретро-автомобилей, звучит музыка. В сквере Маяковского состоялось открытие памятника Федору Махнову - крестьянину, которого считают самым высоким человеком на земле. По разным данным, его рост составлял до двух метров 85 сантиметров. Кроме того, сегодня в афише - литературные гостиные, танцевальные мастер-классы, перформансы, вернисажи.


Украшением праздника стало и выступление скрипачки на балконе витебской ратуши.

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Самые тяжелые испытания Витебск пережил во время Великой Отечественной войны. Он был разрушен более чем на 90%. Город возрождали из пепла. И сегодня к месту казни мирных жителей легли живые цветы.

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