3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
По всему Витебску проходят праздничные мероприятия
Витебск празднует 1044-й день рождения. На площади Победы с самого утра работает выставка ретро-автомобилей, звучит музыка. В сквере Маяковского состоялось открытие памятника Федору Махнову - крестьянину, которого считают самым высоким человеком на земле. По разным данным, его рост составлял до двух метров 85 сантиметров. Кроме того, сегодня в афише - литературные гостиные, танцевальные мастер-классы, перформансы, вернисажи.
Украшением праздника стало и выступление скрипачки на балконе витебской ратуши.
Самые тяжелые испытания Витебск пережил во время Великой Отечественной войны. Он был разрушен более чем на 90%. Город возрождали из пепла. И сегодня к месту казни мирных жителей легли живые цветы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Минскэнерго предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
Стоматология, педиатрия и узкопрофильные врачи - новую поликлинику открыли в Смолевичах
На что можно использовать семейный капитал?
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов