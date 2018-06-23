По всему Витебску проходят праздничные мероприятия

Витебск празднует 1044-й день рождения. На площади Победы с самого утра работает выставка ретро-автомобилей, звучит музыка. В сквере Маяковского состоялось открытие памятника Федору Махнову - крестьянину, которого считают самым высоким человеком на земле. По разным данным, его рост составлял до двух метров 85 сантиметров. Кроме того, сегодня в афише - литературные гостиные, танцевальные мастер-классы, перформансы, вернисажи.





Украшением праздника стало и выступление скрипачки на балконе витебской ратуши.

