По всей Беларуси чествуют боровшихся с коронавирусом медработников

В адрес медицинских работников сегодня по всей стране звучат слова благодарности. Грамоты и награды принимают те, кто стоит на защите здоровья белорусов. Чествование прошло и в Шкловской районной больнице. Ежедневно на посту здесь почти полтысячи специалистов разных уровней, свыше сотни врачей, отмечена работа эпидемиологов, фельдшеров и медсестер. Знак "Отличник здравоохранения" вручен Елене Парфеновой.





За плечами врача почти 30 лет службы на благо людей.

Елена Парфенова, врач Шкловского районного центра гигиены и эпидемиологии:

"Награда была очень неожиданная. Я не думала, что меня так оценят. Поэтому большое спасибо коллективу за поддержку, за то, что меня оценили и заметили в моей работе".

Алеся Данильчик, фельдшер отделения скорой медицинской помощи Шкловской центральной районной больницы:

"Я на скорой работаю в бригаде, и нет понятия "я" - это всегда команда, моя бригада. Спасибо, конечно, большое, что труд медиков оценили руководство и простые люди, что они нас не забывают. Теперь придется работать только лучше".