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По всей Беларуси чествуют боровшихся с коронавирусом медработников
В адрес медицинских работников сегодня по всей стране звучат слова благодарности. Грамоты и награды принимают те, кто стоит на защите здоровья белорусов. Чествование прошло и в Шкловской районной больнице. Ежедневно на посту здесь почти полтысячи специалистов разных уровней, свыше сотни врачей, отмечена работа эпидемиологов, фельдшеров и медсестер. Знак "Отличник здравоохранения" вручен Елене Парфеновой.
За плечами врача почти 30 лет службы на благо людей.
Елена Парфенова, врач Шкловского районного центра гигиены и эпидемиологии:
"Награда была очень неожиданная. Я не думала, что меня так оценят. Поэтому большое спасибо коллективу за поддержку, за то, что меня оценили и заметили в моей работе".
Алеся Данильчик, фельдшер отделения скорой медицинской помощи Шкловской центральной районной больницы:
"Я на скорой работаю в бригаде, и нет понятия "я" - это всегда команда, моя бригада. Спасибо, конечно, большое, что труд медиков оценили руководство и простые люди, что они нас не забывают. Теперь придется работать только лучше".
Чествование медицинских работников пройдет во всех райцентрах региона.
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