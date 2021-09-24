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По всей Беларуси открыты мобильные пункты для вакцинации населения от COVID-19
Под удар коронавируса попадают непривитые - констатируют белорусские медики. В стране четвертая волна коронавируса. И вакцинироваться - это самый действенный способ уберечь себя. По всей Беларуси открыты мобильные пункты. Один из них работает в Жодинской городской больнице на базе стационара. Всего за два часа здесь компонент успевают получить до 20 человек. Сейчас у населения на выбор две вакцины: "Спутник V" и китайский препарат. На днях получат и "Спутник Лайт".
Прививаться обязательно надо, потому что болеет людей очень много, очень тяжело смотреть, как протекает болезнь, как лежат в тяжелом состоянии пациенты, хочется им помочь.
"Спутник V" вызывает повышение температуры, это значит, что организм работает на полную мощность, китайский легче переносится, но это все сугубо индивидуально.
Кроме того, для вакцинации медики по заявке выезжают и на предприятия. В Жодино для этого сформировали 12 специальных бригад, которые уже привили более 11 тысяч человек.
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