По всей Беларуси открыты мобильные пункты для вакцинации населения от COVID-19

Под удар коронавируса попадают непривитые - констатируют белорусские медики. В стране четвертая волна коронавируса. И вакцинироваться - это самый действенный способ уберечь себя. По всей Беларуси открыты мобильные пункты. Один из них работает в Жодинской городской больнице на базе стационара. Всего за два часа здесь компонент успевают получить до 20 человек. Сейчас у населения на выбор две вакцины: "Спутник V" и китайский препарат. На днях получат и "Спутник Лайт".