3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
По всей Беларуси проходят митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия в стране
Те, кому не безразлична судьба Беларуси, вышли в Логойске, Бобруйске, Лунинце, Борисове и других городах, чтобы заявить о своей позиции. Мы собрали эмоции этого дня. Белорусы - мирные, скромные… Мы не привыкли громко выражать свое мнение. А оно есть у каждого, тут нет сомнений. Но когда есть дом, семья, дети, работа, свои заботы и четкое понимание: хочешь выше зарплату - учись, трудись, предлагай, инициируй. Когда все это есть, разве выйдет мирный белорус на площадь? Пусть каждый ответит себе сам. Но! Сегодня, как и вчера, или в воскресенье, или завтра… И так столько раз, сколько понадобится, выйдет! Выйдет, потому что под окнами скандируют: "Выходи!", потому что будь ты учитель, врач, журналист, тракторист или сторож завода, мы все стали частью чьей-то игры. И чтобы выйти из нее, нужно выйти. Выйти и показать, кого на самом деле большинство.
Это Логойск. Там проживают больше 13 тысяч человек (и это только в городе-спутнике), а ведь есть еще с десяток деревень вокруг и городской поселок почти на 6 тысяч жителей, да и столица всего в 40 километрах.
Место для конструктивного диалога
Сегодня на митинг (пусть и стихийный, но, посмотрите на количество людей, насколько актуальный) собралось много белорусов. Абсолютно все встречи по стране начинались после работы - в 17, 18 часов. И в этом тоже истинный белорус. Без остановки производственных конвейеров, стройки. Прекратим работу заводов сегодня, а что будет завтра? И отсюда еще громче начинает звучать лозунг или даже убеждение: "Не дадим развалить страну!". Вход на митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия свободный. Абсолютно любой мог взять микрофон и рассказать что накипело.
Логойск, Бобруйск, Лунинец, Борисов… В основном митинги солидарности проходят у исполкомов и Советов депутатов. Рядом местная власть. Чем не повод вместе в непринужденной обстановке поговорить о насущном? Говорить, слушать и слышать, а не только читать телеграм-каналы и репостить картинки в социальных сетях, зачастую даже не представляя, кто автор публикации и какова его цель.
Медицина, образование, сельское хозяйство, машиностроение - на митингах представлены абсолютно все отрасли
Это люди, которые десятилетиями профессионально выполняют свою работу: делают научные открытия, конструируют технику, учат детей, выполняют уникальные операции. Они видят, как модернизируются предприятия, строятся соцобъекты, как преображается наша страна.
Семьи, соседи, коллеги… Государственный флаг - в руках и на руках. Флаг, который, только вспомните, как поднимался на чемпионатах и Олимпиадах (как вместе тогда мы плакали от гордости за конкретного человека и страну), как наш красно-зеленый с орнаментом разворачивали на высших точках, да что там в космосе. Сегодня этот флаг с гордостью несут от мала до велика. С хештегом #ямыбатька, с плакатами "Уважайте выбор большинства", "Мы едины - мы неделимы".
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва