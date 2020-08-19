По всей Беларуси проходят митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия в стране

Те, кому не безразлична судьба Беларуси, вышли в Логойске, Бобруйске, Лунинце, Борисове и других городах, чтобы заявить о своей позиции. Мы собрали эмоции этого дня. Белорусы - мирные, скромные… Мы не привыкли громко выражать свое мнение. А оно есть у каждого, тут нет сомнений. Но когда есть дом, семья, дети, работа, свои заботы и четкое понимание: хочешь выше зарплату - учись, трудись, предлагай, инициируй. Когда все это есть, разве выйдет мирный белорус на площадь? Пусть каждый ответит себе сам. Но! Сегодня, как и вчера, или в воскресенье, или завтра… И так столько раз, сколько понадобится, выйдет! Выйдет, потому что под окнами скандируют: "Выходи!", потому что будь ты учитель, врач, журналист, тракторист или сторож завода, мы все стали частью чьей-то игры. И чтобы выйти из нее, нужно выйти. Выйти и показать, кого на самом деле большинство.



Это Логойск. Там проживают больше 13 тысяч человек (и это только в городе-спутнике), а ведь есть еще с десяток деревень вокруг и городской поселок почти на 6 тысяч жителей, да и столица всего в 40 километрах.







Место для конструктивного диалога

Сегодня на митинг (пусть и стихийный, но, посмотрите на количество людей, насколько актуальный) собралось много белорусов. Абсолютно все встречи по стране начинались после работы - в 17, 18 часов. И в этом тоже истинный белорус. Без остановки производственных конвейеров, стройки. Прекратим работу заводов сегодня, а что будет завтра? И отсюда еще громче начинает звучать лозунг или даже убеждение: "Не дадим развалить страну!". Вход на митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия свободный. Абсолютно любой мог взять микрофон и рассказать что накипело.

Логойск, Бобруйск, Лунинец, Борисов… В основном митинги солидарности проходят у исполкомов и Советов депутатов. Рядом местная власть. Чем не повод вместе в непринужденной обстановке поговорить о насущном? Говорить, слушать и слышать, а не только читать телеграм-каналы и репостить картинки в социальных сетях, зачастую даже не представляя, кто автор публикации и какова его цель.





Медицина, образование, сельское хозяйство, машиностроение - на митингах представлены абсолютно все отрасли

Это люди, которые десятилетиями профессионально выполняют свою работу: делают научные открытия, конструируют технику, учат детей, выполняют уникальные операции. Они видят, как модернизируются предприятия, строятся соцобъекты, как преображается наша страна.