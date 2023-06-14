По всей Беларуси пройдут благотворительные акции по безвозмездной сдаче крови

Сегодня Всемирный день донора крови. Сдать кровь и тем самым спасти чью-то жизнь может каждый здоровый белорус, пройдя необходимые медицинские тесты. За донорство в нашей стране предусмотрены компенсационные выплаты, а также поощрительные меры, связанные с увеличением отпуска и днем отдыха в день донации.