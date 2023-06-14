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По всей Беларуси пройдут благотворительные акции по безвозмездной сдаче крови

Сегодня Всемирный день донора крови. Сдать кровь и тем самым спасти чью-то жизнь может каждый здоровый белорус, пройдя необходимые медицинские тесты. За донорство в нашей стране предусмотрены компенсационные выплаты, а также поощрительные меры, связанные с увеличением отпуска и днем отдыха в день донации.

Ежегодно в стране сдают кровь около 100 тыс. человек. Донорство стало одним из базовых факторов развития высокотехнологичной медпомощи. Огромное его значение и в охране материнства и детства.

Сегодня по всей Беларуси пройдут благотворительные акции по безвозмездной сдаче крови.

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