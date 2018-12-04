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По всей Беларуси сохраняются сложные погодные условия

В Беларуси сразу все "формы воды": туман, дождь с мокрым снегом и гололедица. Сложные погодные условия сохраняются по всей стране. Несмотря на то что тротуары и дороги очищают и посыпают специальной смесью, водителям и пешеходам стоит быть предельно внимательными. С утра в Минске было скользко. Движение в центре города было затруднено: машины двигались со скоростью 10 километров в час. Такой же снежный режим синоптики прогнозируют и на завтра.

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