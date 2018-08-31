По всей Беларуси - с Белтелерадиокомпанией. Медиахолдинг запускает тревел-шоу

По всей Беларуси - вместе с Белтелерадиокомпанией. Крупнейший медиахолдинг запускает новое тревел-шоу! "Маршрут построен" - это телевизионное путешествие по малым городам нашей большой родины и медиа-путеводитель по самым интересным, но незаслуженно малоизвестным населенным пунктам Беларуси. Над премьерой нового сезона трудилась большая творческая команда Белтелерадиокомпании, к которой присоединилась и наш корреспондент Ольга Медведь.

Сплав на байдарках, вейкбординг, прыжки с троллея, прогулка по реке на катере, соляные пещеры и многовековые архитектурные сооружения. Нет, это не роскошные курортные развлечения где-нибудь за океаном, это наша Беларусь. К Году малой родины креативная команда Белтелерадиокомпании отправляется в телепутешествие по стране. В эфире первой кнопки не только хорошо известные крупные города, но и небольшие населенные пункты, агрогородки, в перспективе и деревни.

Мария Богатырь и Сергей Лапковский, чередуясь, проводят день, как туристы. Из экипировки - карта и навигатор. В 26-минутном выпуске ведущий посещает в среднем 12 различных локаций. Помимо знакомства с достопримечательностями и развлечениями, подсчитывается затраченный бюджет. При помощи графики поясняется, каким транспортом можно добраться до пункта назначения. Также зрителям представляют уникальных личностей, народных любимцев, гордость того или иного города.

Красота белорусских ландшафтов - перед объективом трех камер. Две работают с ведущим, по концепции - никаких статичных планов, весь маршрут постоянно в движении. Третья - дрон - фиксирует все с высоты птичьего полета. За кадром каждой серии - армия специалистов. Авторы, режиссеры, редакторы, операторы, осветители, инженеры из всех подразделений Белтелерадиокомпании. Также специально под премьерный проект написано эксклюзивное музыкальное сопровождение.

Проект "Маршрут построен" оказался для съемочной группы с риском для жизни. Например, при прыжке с троллея ведущая ударилась и получила ушиб ноги, при панорамной съемке природы дрон чуть не утонул в мертвом озере, а при прогулке по реке катер на большой скорости врезался в паромный трос.