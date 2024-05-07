По всей стране проходят возложения, поздравления ветеранов и памятные акции

Его жизнь - пример для подражания многим поколениям. Профессор вуза, педагог - всю жизнь посвятил науке и учил студентов. Рядом с медалью "Отличника образования" медаль "За Победу над Германией" и орден Великой Отечественной. Федор Сергеевич Фещенко прошел всю войну от Урала до Берлина, участвовал в кровавой операции "Багратион", освобождал Минск. И это все, когда ему еще не было и 20.

Эта Победа, конечно, не только тех, кто на полях сражения ее приносил, эта Победа всего народа. Я был свидетелем этого, я прошел трудовой фронт, как тяжело было. Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны

Крайне важно в эти дни и не только еще раз сказать слова благодарности и уделить внимание тем, благодаря кому мы живем в свободной стране.

По всем направлениям жизнедеятельности наших ветеранов выстроена поддержка, это касается и финансовой поддержки, в части выплаты пенсий с особыми надбавками, это и бесплатные лекарства, бесплатные технические средства социальной реабилитации, кто сегодня инвалид первой, второй либо третьей группы и нуждается в особых средствах, это и оздоровление бесплатно. Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Поздравления, цветы и слова благодарности от администрации Первомайского района сегодня звучали и в доме Ядвиги Еробкиной. Во время войны, еще совсем юная, помогала медицинским работникам оказывать помощь раненым. Сегодня дает важный наказ молодым белорусам - сохранить мир.

Спасибо вам большущее за память, за внимание. Я так тронута, что даже не могу вам передать. Надо любить свою страну, надо воспитывать своих детей патриотами, работать, трудиться. Берегите мир, берегите свою страну - это самое главное в жизни. Ядвига Еробкина, участник Великой Отечественной войны

В то пропитанное войной время ничто так не грело душу и не предавало сил в бою, как музыка. Песни военных лет сегодня звучали в Белорусском государственном университете.

Накануне праздника здесь чествовали бывших студентов и сотрудников, которые внесли вклад в общую Победу. В довоенные годы в вузе насчитывалось почти тысяча 900 человек. Из них - 450 добровольцами ушли на фронт. 8 десятков лет назад нацисты уничтожили каждого третьего белоруса. Срока давности военным преступлениям и геноциду - нет. Минутой молчания в мемориальном комплексе "Масюковщина" память павших защитников почтили члены Совета Республики.

Вчера, когда мы посетили места, где расстреливали наших мирных жителей, детей, женщин ни в чем не повинных, и дата расстрела: 43-44 год, где просто укладывали в ямы наших военнопленных расстрелянных, ты еще раз соприкоснулся с той трагедией, и, конечно, мы должны это передавать из поколения в поколения. Это тяжело, морально тяжело. Мы должны понимать, что наш народ просто истребляли. Его истребляли, дабы его не было в этом мире. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Памятная церемония прошла и на Военном кладбище в Минске. Здесь погребены останки более полутысячи подпольщиков, солдат и офицеров Советской армии, освобождавших столицу. Цветы возложили представители Генпрокуратуры.

К 1944 году нацисты и их пособники завершили свой злодейский план по тотальному уничтожению мирного населения на оккупированных ими территориях. И если бы не победный июнь 1944-го, если бы не Великая Победа мая 1945 года, нас бы не было с вами. Вот и это надо доносить нашей молодежи. Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси

Память о наших бесстрашных героях увековечена не только на плитах. В их честь названы улицы, их имена присваивают учреждениям образования. Так, имя героя Советского Союза Джумаша Асаналиева присвоили столичной школе № 11.

Церемония стала долгожданным событием для более чем 800 учеников школы, ее педагогического состава и администрации. Здесь проделали большую работу по подготовке: запустили тематический проект, во время которого все классы изучали биографию героя, посещали связанные с ним и другие памятные места.

Джумаш Асаналиев для нас пример стойкости и мужества и любви к Родине, он также стал символом вечной дружбы народов Беларуси и Кыргызстана. Эрбол Султанбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси