И начнем выпуск с радостной сентябрьской новости. По всей стране прошли торжественные линейки. Первые звонки прозвучали для 110 тысяч мальчиков и девочек. С трепетом и волнением они знакомились со своим первым учителем - второй мамой, осматривали школу и свой класс. Всего же за парты в этом году сядут миллион сто учеников. И начнутся занятия в понедельник с тематического урока, посвященного малой родине.