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По всей стране прошли торжественные линейки

И начнем выпуск с радостной сентябрьской новости. По всей стране прошли торжественные линейки. Первые звонки прозвучали для 110 тысяч мальчиков и девочек. С трепетом и волнением они знакомились со своим первым учителем - второй мамой, осматривали школу и свой класс. Всего же за парты в этом году сядут миллион сто учеников. И начнутся занятия в понедельник с тематического урока, посвященного малой родине.

К первому сентября открылись и новые учреждения образования - в Минске, Бобруйске и деревне Лесковка Минского района. Подвоз в школы в населенных пунктах организуют полторы тысячи автобусов.

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